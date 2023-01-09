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Rubil Gökdemir seçim sabahı doların ne hale geleceğini açıkladı. Spiker Ferit Atay’ın bile dili tutuldu

Demokratik Değişim Hareketi Sözcüsü Rubil Gökdemir, iktidarın 18,60 seviyelerinde tuttuğu dolar için “Seçimin ertesi günü iktidarda olsalar da olmasalar da kimse tutamaz.” dedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 18:20
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Rubil Gökdemir seçim sabahı doların ne hale geleceğini açıkladı

Rubil Gökdemir seçim sabahı doların ne hale geleceğini açıkladı. Spiker Ferit Atay’ın bile dili tutuldu
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YouTube’da yayın yapan Zanka TV’den gazeteci Ferit Atay’ın sorularını yanıtlayan Demokratik Değişim Hareketi Sözcüsü ve hukukçu Rubil Gökdemir, seçimlerin ardından ekonomide yaşanması beklenen gelişmeleri anlattı.

"2022'DEKİ ENFLASYON ORANLARINI ARAYACAĞIZ"
“Herkes ayağını denk alsın diye söylüyorum” diyen Gökdemir, “2-3 trilyonluk parasal genişleme, seçimden sonra patlayacak kur, ortada enflasyon menflasyon bırakmaz. Biz 2022’deki enflasyon oranlarını arıyor olacağız. 18,60’a kadar tuttukları döviz kurunu seçimin ertesi günü iktidarda olsalar da olmasalar da kimse tutamaz.” dedi.

“KİMSE ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALAMAZ”
Kurun üzerindeki baskının kalkacağı tarih olarak seçimin ertesi gününe işaret eden Gökdemir, “Oranı, miktarı bilemem ama kurun üzerindeki baskı bu saydığım sebeplerle ortadan kalktığı zaman Kimse enflasyonu kontrol altına alamaz zaten öyle bir niyetleri de yok.” şeklinde konuştu.
 

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veysi
9.01.2023 18:37
Millet ittifakı gelirse dolar düşer  
 
misafir
9.01.2023 18:23
resmen vatana ihanet. bu ekonomi modeli  
 
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