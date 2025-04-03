Rubio’dan Brüksel’de NATO mesajı

Kaynak: DHA
Rubio’dan Brüksel’de NATO mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Brüksel’deki NATO toplantısında, “ABD, NATO’da daha aktif ve ittifakta kalacak” dedi. Trump’ın NATO’yu desteklediğini vurgulayan Rubio, üye ülkelerin yükümlülüklerine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Rubio, ilk kez NATO toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "ABD, NATO'da her zamankinden daha aktif. ABD Başkanı Donald Trump, NATO'yu desteklediğini açıkça belirtti. NATO'da kalacağız" ifadelerini kullandı.

NATO'nun gelişmiş ekonomilerden oluşan bir topluluk olduğunu kaydeden Rubio, "Trump, NATO'ya karşı değil. NATO'nun, anlaşmanın her bir üye devlete yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmamasına karşı" diye konuştu.

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