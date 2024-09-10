Rubrik hisselerinde endişelendiren düşüş

Kilitlenme süresi Çarşamba günü sona eriyor ve bu süre genellikle şirket içeriden kişilerinin ve halka arz öncesi yatırımcıların hisselerini satmalarına olanak tanıyor ve bu da çoğu zaman hisse senedi fiyatı üzerinde baskı yaratıyor.

Rubrik'in Nisan ayında halka açılmasından bu yana açıklanan ikinci sonuçları, işletmelerin UnitedHealth Group, Microsoft ve ABD petrol sahası hizmetleri firması Halliburton gibi şirketleri etkileyen artan siber saldırılardan kendilerini korumak için önemli harcamalar yaptığını gösteriyor.

Aracı kurum CIBC "11 Eylül'de gerçekleşecek olan halka arzın hisse senedi kilitleme süresinin sona ermesi hisse senedi fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya neden olabilse de bu rapor ve mevcut güçlü siber güvenlik harcama ortamı olumlu Rubrik tezimizi doğruluyor" ifadelerini kullandı.