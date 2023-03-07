İlayda Alişan'ın cevabı olay oldu. ‘Ruh hastası’ dediği takipçisi filmini boykot etti

Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncusu İlayda Alişan ile Nejat İşler'in başrolü paylaştığı İyi Adamın 10 Günü filmi geçtiğimiz günlerde Netflix'te izleyiciyle buluştu. Başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medyada kendisini eleştiren bir kullanıcıya sessiz kalamadı.

"SEN KİMSİN DE BENİM KÖPEĞİMİ KORKUTUYORSUN?"

İlayda Alişan, yeni filmi "İyi Adamın 10 Günü' ile ilgili atılan Kadıköy'de bu kadının köpeğini korkuttum diye bana ruh hastası dediği için izlemeyerek boykot edeceğim." şeklindeki yorumu paylaşarak "Böyle bir anı hatırlamıyorum ama dediysem de iyi ki demişim. Sen kimsin de benim köpeğimi korkutuyorsun?" cevabını verdi.