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Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?

Türkiye’deki insan yaşamında ruhsal sağlığın mı yoksa bedensel sağlığın mı vatandaşlar için daha önemli olduğu araştırıldı, bakın ortaya hangi sonuçlar çıktı?

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:01
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Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı?

Ruh sağlığı mı, beden sağlığımı daha önemli?
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Areda Survey Araştırma Şirketi, Türkiye’deki insan yaşamında ruhsal sağlığın mı yoksa bedensel sağlığın mı vatandaşlar için daha önemli olduğunun peşine düştü. Araştırma sonuçlarına göre şirket insanların yüzde 81,8’i ruhsal sağlığın önemli olduğunu vurgularken, yüzde 18,2’si ise bedensel sağlığın önemli olduğunu açıkladı.

Bireyin fiziksel iyilik halinin göstergesi olan beden ve ruh arasındaki bağlantının uyum içerisinde olması, bireyin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine ve toplumsal uyumuna destek oluyor. Areda Survey’in yönelttiği soruya karşılık veren katılımcıların yüzde 81,8’i ruhsal sağlığın insan için bedensel sağlıktan daha önemli olduğunu belirtti.

EN ÇOK KADINLAR RUHSAL SAĞLIĞI ÖNEMSİYOR

Ruh sağlığı ve fiziksel sağlık birbiriyle bağlantılı olmakla beraber, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Kadınların yüzde 84,7’si ruhsal sağlığın önemini vurgularken, erkeklerin ise yüzde 78,8’i ruhsal sağlık daha önemli cevabını verdi. Araştırmaya katılan gençler yüzde 85’lik bir oranla, orta ve ileri yaştaki katılımcılara göre ruhsal sağlığın önemine değer veren yaş kesimi olarak öne çıktı. Araştırmada yüksek eğitimi olan katılımcıların, daha düşük eğitimi olanlara göre ruhsal sağlığa daha fazla önem verdiği sonucu ortaya çıktı.

İNANCIN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ VAR MI?

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, inancın ruh sağlığı üzerinde yüzde 73,1 oranında olumlu etkisi olduğu belirlendi. İnancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 77,4’lük kısmı 55 yaş ve üzeri katılımcılardan oluştu. Bununla birlikte, yaş arttıkça edinilen tecrübeler doğrultusunda inancın ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin arttığı da anlaşıldı.

KMİLER, “RUH SAĞLIĞININ İNANÇLA İLİŞKİSİ YOK” DİYOR?

Ankete göre, katılımcıların yüzde 21,1’i inancın ruh sağlığına bir etkisi olmadığını, yüzde 5,8’i ise olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Eğitim düzeyine göre bakıldığında, eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak inançla ruhsal sağlık arasındaki olumlu ilişkiye tutumda azalma eğilimi görülmesine rağmen, üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 69’u inancın ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu vurguladı.

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