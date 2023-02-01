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Ruhsar Pekcan şirketin hisselerini devrettiği ortaya çıktı. Yeniçağ daha önce açıklamıştı şimdi tescillendi

Ticaret Bakanı iken kendi şirketinden bakanlığa piyasa fiyatının iki katına dezenfektan aldırması üzerine görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın şirket hisselerini devrettiği ortaya çıktı. Yeniçağ bu gelişmeyi 13 Ocak tarihinde “Ruhsar Pekcan alacaklılar kapıya dayanınca dezenfektan fabrikasını değerinin altında sattı” başlığıyla haberleştirmişti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:08
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Ruhsar Pekcan şirketin hisselerini devretmiş

Ruhsar Pekcan şirketin hisselerini devrettiği ortaya çıktı. Yeniçağ daha önce açıklamıştı şimdi tescillendi
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Yeniçağ'dan Fatih Ergin, 13 Ocak tarihinde Ruhsar Pekcan’ın eşi ile birlikte sahibi olduğu ve 2020'de Ticaret Bakanlığına piyasa fiyatının üç-dört katına dezenfektan sattığı Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin Hayrabolu’daki fabrikasını piyasa değerinin çok altında muvazaalı şekilde sattığını "Ruhsar Pekcan alacaklılar kapıya dayanınca dezenfektan fabrikasını değerinin altında sattı" başlığı ile haberleştirmişti. Şirkette yaşananlar bununla kalmazken bir flaş gelişme daha ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre Pekcan, aşılama sonrası pandemide yeni döneme geçilen 6 Eylül 2021 kararlarından iki gün sonra şirket hisselerini devretmiş. 

ŞİRKETİN İKİNCİ KURUCU ORTAĞI RUHSAR PEKCAN
Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi’nin Kayseri adresli bir, İstanbul adresli iki olmak üzere toplam üç ortağı bulunuyor. Kayseri’de bulunan ortaklardan biri Nanobiotech Arge İnovasyon Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak resmi kayıtlarda yer alıyor. Şirketin ikinci kurucu ortağı ise Ruhsar ve Hasan Pekcan’ın sahibi olduğu Karon Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 

HİSSELERİ EŞİNE DEVRETTİ
Ruhsar Pekcan görevden alındıktan beş ay sonra şirketteki hisselerini eşi Hasan Pekcan’a devretti. 8 Eylül 2021’de yapılan devir ile şirketin tek sahibi Hasan Pekcan oldu. Pekcan’ın şirketten ayrılmasından iki gün önce ise pandemi kuralları aşılamanın yaygınlaştırılmasıyla gevşetilmişti. Bu tarihten sonra günlük 1000 litre dezenfektan satışları 1 litreye kadar düşmüştü. 

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIM YAPTI
Nanoksia’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, resmi sitesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan adımları anlattığı bölümde “KOBİ Teknoyatırım Destek Programı” kapsamında örnek olarak Nanoksia şirketine verilen destek yer almıştı. Pekcan’ın Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 50 ortak olduğu Turkish Ground Service (TGS) Yer Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 217 bin TL’lik dezenfektan sattığı belirlenmişti. Pekcan’ın görevden alınmasından 5 ay sonra istifa etmesi tüm bu süreçlerde şirketin ortağı olarak görevde olduğunu gösterdi.

DEZENFEKTANCI BAKAN TEŞEKKÜR EDİLEREK GÖNDERİLMİŞTİ
Ruhsar Pekcan’ın, Ticaret Bakanlığı koltuğunda otururken kendi bakanlığına piyasa fiyatlarının neredeyse iki katına dezenfektan sattığı ortaya çıkmış, Nisan 2021’de Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile görevden alınmıştı. Pekcan sonrasında Erdoğan tarafından teşekkür edilerek görevlendirilmişti.

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Bir dinazor
1.02.2023 11:48
Sanırım ticaretin arşivi ticaret sicil gazetesi bu fırıldaklıkları tarihe kaydetmiştir.Ama millet vicdanı yani töre unutmaz  
 
zonguldak
1.02.2023 11:37
iş bitti yapı paydos  
 
PARA KAÇIRIYOR
1.02.2023 11:31
yargılanıp hapsedileceğini bildiği için, nakte dönüp delil karartıyor aklınca... kurtuluş yok, hapise gireceksiniz..  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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