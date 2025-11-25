Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ruhsatsız güzellik merkezi fena yakalandı: Neler çıktı neler! - Resim : 1

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen Şekerhane Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine "insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, kayıt dışı ve izinsiz biçimde uyguladıkları" gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Ruhsatsız güzellik merkezi fena yakalandı: Neler çıktı neler! - Resim : 2

Operasyonda çok sayıda tıbbi malzeme ve cihazlara el konuldu.

Ruhsatsız güzellik merkezi fena yakalandı: Neler çıktı neler! - Resim : 3

Ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen güzellik merkezini işletenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ruhsatsız güzellik merkezi fena yakalandı: Neler çıktı neler! - Resim : 4

Güzellik merkezi sahibi ölü bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktıGüzellik merkezi sahibi ölü bulundu! Ölüm nedeni ortaya çıktıGündem
Mardin'de epilasyon seansı kabusa döndü! Hukuki süreç başladıMardin'de epilasyon seansı kabusa döndü! Hukuki süreç başladıYaşam