Ruhsatsız maden ocağında göçükte yaralanan madenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ruhsatsız maden ocağında göçükte yaralanan madenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bıyıklı’nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.

21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında Uğur Bıyıklı, meydana gelen göçüğün altında kaldı.

Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Bıyıklı’nın belinde kırık olduğu tespit edildi.

Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Bıyıklı’nın 30 Haziran'da baba olacağı, eşinin sezaryen ile doğum yapacağı öğrenildi.

Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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