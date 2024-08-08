Ruhsatsız maden ocağında yine göçük. Bir işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde T.K.'ye ait olduğu öne sürülen ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi.

Olayda 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz adlı işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve bölgeye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılıyor.

Göçük altındaki işçinin sağlık durumu hakkında henüz kesin bilgi alınamazken, ekipler titizlikle kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Hüseyin Ece de çalışmaları yakından izlemek üzere olay bölgesine geldi.