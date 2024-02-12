Ruhsatsız silah operasyonu. 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Ruhsatsız silah operasyonu. 5 şüpheli gözaltına alındı
İzmir’de yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tire İlçesi’nde ikamet eden 5 şüphelinin silah imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyonu başlattı.

Savcılıktan alınan izinle operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 1 otomatik piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeği ve çok sayıda namlu açma için kullanılan teknik malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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