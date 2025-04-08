Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çerçevesinde ortak operasyon gerçekleştirdi.

Haliliye ilçesinde, ruhsatsız uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahıslara düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız M15 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 103 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.