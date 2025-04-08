Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı

Kaynak: İHA
Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah bulundurdukları belirlenen şahıslara operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çerçevesinde ortak operasyon gerçekleştirdi.

Haliliye ilçesinde, ruhsatsız uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahıslara düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız M15 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 103 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ruhsatsız silah operasyonuna 2 gözaltı

Son Haberler
Sahada başlayan kavga soyunma odasında devam etti
Sahada başlayan kavga soyunma odasında devam etti
Yolculuk yapacaklar dikkat! THY'den grev nedeniyle seferler iptalleri
Yolculuk yapacaklar dikkat! THY'den grev nedeniyle seferler iptalleri
Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel oldu
Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel oldu
Interpol yaralı yüz Türk Nazmi'nin peşinde. Dosya 41 yıl sonra tozlu raftan indi. Seneler sonra adalet arayışı
Interpol yaralı yüz Türk Nazmi'nin peşinde. Dosya 41 yıl sonra tozlu raftan indi. Seneler sonra adalet arayışı
Eğitim camiasının acı kaybı!
Eğitim camiasının acı kaybı!