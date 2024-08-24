Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi.