Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma veya taşıma' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 95 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." denildi.

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