Rum ile Yunan arasındaki fark nedir?

Rum ile Yunan arasındaki farkların ne olduğu merak konusu oldu ve Ekşi Şeyler’de viral oldu.

Elenler sadece Yunanistan yarımadasındadırlar diye bir şey yok, hatta "Helenistik dönem" dediğimiz dönem, Yunan kültürünün yayıldığı coğrafyada en önemsiz bölgenin eski Hellas, yani bugünkü Yunanistan civarının olduğu bir dönemdir. Grai yahut Graeci, Yunan kavimlerinden biriydi.

İlk bunlarla tanışan, yahut İlliryalıların (bugünkü Arnavutluk civarında yaşayan bir kavim) Graeci dediği insanları dolaylı olarak tanıyan Latinler, onlara Graeci dediler, greek yahut grek adı buradan kaldı ve Roma'nın nüfuz alanında kullanıldı.

Doğu milletleri ise, ekseriyetle Anadolu'nun batı kıyılarına yerleşmiş olan İyonyalılar vesilesiyle bunları tanıdıklarından "Yunan" dediler ve Türklere de buradan geçti.

Bizim bu milleti adlandırmamızda ilk kullandığımız ifade "Rum"dur. Anadolu topraklarında Grekçe konuşan "Romalılar" vardı, yani Bizans. biz de (ve kısmen Araplar da) hem bu toprağa Rum diyarı dedik, hem de yaşayanlarına Rum adı taktık.

İŞTE O FARK

İlginç olan, bizim kullandığımız "Rum"un, "Latin" ile alakasının olmaması. Latin yerineyse, Latinlere düşman cermenik bir grup olan franklardan kalma "Frenk" adıyla hitap etmemiz.

Günümüze gelirsek, Türkiye'de yaşayan ve Türk tebası olan Grek kardeşimize Rum deriz, bağımsız Yunanistan vatandaşına ise Yunan.