Rum yönetimi Ruslara sattığı Altın Pasaportları AB baskısıyla iptal ediyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), zengin Ruslara yüksek meblağlar karşılığında verdiği "Altın Pasaport"lar, Avrupa Birliği'nin (AB) Rumlara uyguladığı baskılar sonucunda iptal ediliyor.

Rum yönetimi Ruslara sattığı Altın Pasaportları AB baskısıyla iptal ediyor

Güney Kıbrıs basınındaki haberlere göre, Ukrayna-Rusya Savaşı ile AB'nin yaptırım listesine giren Rus vatandaşlarına GKRY tarafından verilen 40 civarında "Altın Pasaport" iptal edildi.

Güney Kıbrıs'ın 2020'den beri Rus vatandaşlarına pasaport vererek onlara Avrupa'da ticari kalkan ve serbest dolaşım sağlamasına, AB Komisyonu sıkça itiraz etti ve Lefkoşa bu konuda uyarıldı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın hemen ardından AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında 10 bine yakın Rus vatandaşının hesapları da GKRY'deki bankalarca donduruldu, "Altın Pasaport" konusunda GKRY, AB baskısıyla karşı karşıya kaldı.

"ALTIN PASAPORT"

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Birliğin serbest ticaret, gümrük imkanları ve serbest dolaşım haklarından faydalanmak üzere para vererek edindiği pasaportlar, "Altın Pasaport" olarak nitelendiriliyor.

GKRY'de yolsuzluk iddialarına da sebep olduğu için 2020'de "Altın Pasaport" uygulaması durdu fakat bundan önce 3 bine yakını Rus vatandaşı olmak üzere 6 bin kişinin Rumlardan pasaport aldığı belirlendi.

Rum yönetiminin, 2016'da Malezya'daki bir yolsuzluk soruşturması nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iş insanı Low Taek Jho'ya, Başpiskopos 2. Hrisostomos'un 300 bin avro karşılığında yazdığı referans mektubuyla pasaport sağlaması ağır eleştirilere ve yolsuzluk soruşturmalarına sebep olmuştu.

GKRY ve Malta, "Altın Pasaport" uygulamasını sistematik gelire dönüştürdükleri ve sorunlu iş insanlarına pasaport sağlamaları AB tarafından eleştiri ve uyarı ile karşılanıyor.

Malta, Rusya ve Belarus vatandaşlarına pasaport satışını durdurmuştu

Malta, Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine 2022'de Rusya ve Belarus vatandaşlarının, yatırım karşılığında ikamet ve vatandaşlık programını, ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını bildirmişti.

Kararın, yatırım yoluyla vatandaşlık alma programı dışında yine aynı şekilde oturum izni için de geçerli olduğu açıklanmıştı.

Malta, 2014'ten bu yana Avrupa Birliği (AB) içinde tartışmalara yol açsa da devlet fonlarına yatırım karşılığında yabancılara, vatandaşlık ve Malta pasaportu sağlıyordu.

"Altın Pasaport" adıyla bilinen programla yaklaşık 1 milyon avro civarındaki meblağ karşılığında başvuran bir yabancı, Malta pasaportu edinebiliyor, dolayısıyla AB vatandaşı haline geliyordu.

(AA)

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