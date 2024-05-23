Rum-Yunan vermeden alma peşinde!

Kıbrıs anlaşmazlığına adil, kapsamlı, sürdürülebilir bir anlaşma ile çözüm bulma hedefiyle 1968 yılından günümüze, 56 yıldır aralıklarla sürdürülen müzakerelerde ve görüşmelerde Rum tarafının bilindik uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuç alınamadı. Federasyon hedefli Mont Pelerin ve Crans Montana görüşmelerinin çöküşünün ana sorumlusu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY) Başkanı faşist Eokacı/Enosisçi Nikos Hristodulidis, KKTC’nin tanınmasını önlemek üzere müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den özel temsilci atamasını talep etmesinin ardından, Ocak ayında göreve atanan Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin Cuellar Kıbrıs’a 3. gelişinde taraflar arasında ortak zemin olmadığının net tespitini yaptı. Holguin, görev yetkisini ve haddini aşacak şekilde, özellikle federasyoncu sivil toplum örgütü, siyasetçi ve gazetecilerle gerçekleştirdiği temasları sonrasında, sivil toplumun ortak zemini olduğunu, sürecin ileriye taşınmasının istendiğini söyleyerek liderlerin bu seslere kulak vermesini istedi. Guterres’den sonra BM Genel Sekreterliğine aday olacağı öğrenilen Holguin, ‘Ortak Zemin’ bulamamanın başarısızlığının faturasını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a kesmeye kalkıştı; kabul edilmeyeceğini bile bile Holguin, Tatar’a 3’lü görüşme teklifi getirdi ve yarım asırdan fazla diplomasi ve diyaloğa imkân verilen Kıbrıs anlaşmazlığında, hâlâ daha diyaloğun sürdürülmesinin öneminden bahsetti. Holguin’in 3’lü görüşme önerisinden oldukça memnun olan Hristodulidis, şimdi de Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin yoluna taş koymaya, veto kartını kullanmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin defalarca AB yolunda Kıbrıs’ta ödün verilmeyeceğini açıklamasına rağmen Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlaması için Almanya ve Fransa’yı devreye soktuğu, kirli girişimlerinin sürdüğü öğrenildi. Hristodulidis’in bu konuda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile tam bir uyum içerisinde çalıştığı gizli değildir. Bütün bunlar dikkate alındığında, taraflar arasında ortak zemin olmadığının tespiti yapıldığına göre, Holguin’in görev süresinin biteceği Temmuz ayını beklemeden biran önce raporunu Guterres’e sunması şart da oldu. Bu tespitlerime rağmen Rum-Yunan yetkililerinden gelen Holguin’in başlattığı sürecin henüz bitmediğine dair umut dolu açıklamalar enteresandır, yeni bir tezgahın habercisidir. GKRY lideri Hristodulidis yaptığı açıklamada, Holguin’in çabalarının kesinlikle çıkmaza girmediğini iddia etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis “Farkında olduğumuz ve birçoğunu öngördüğümüz sorunlar ve zorluklar var, ancak Holguin çalışmaya devam ediyor” dedi. Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik beklentilerin nasıl yaratılabileceğini görmek için şahsen kendisiyle, aynı zamanda bazı AB üyesi ülkelerle, AB üyesi olmayan ülkelerle ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle temas halinde olduğunu söyledi. Hristodulidis “Ne istediğimizi, ne amaçladığımızı çok iyi biliyoruz ve bir görüşme başlatmanın mümkün olacağını ümit ediyoruz. Bir diyalog başlatmak, görüşmelere devam etmek için gerçeklerin var olup olmadığını görmek üzere bir görüşme yapmak için, pozisyonlarınızda ve argümanlarınızda kendinizi güvende hissettiğinizde, korkacak hiçbir şeyiniz olmaz” dedi. Hristodulidis’in müzakerecisi Menelaos Menelau da patronunu doğrularcasına “çıkmazda değiliz, zorluklara rağmen çaba devam ediyor” dedi. Menelau haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide çıkmazda olunmadığını, ancak Türk tarafının tavrından ve iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyona yönelik tutumundan dolayı zorluklar yaşandığını belirtti. Menelau bütün müdahillerin çıkarına işleyebilecek unsurları aramak için inisiyatif aldıklarını söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis "REAL NEWS" gazetesine verdiği mülakatta, Yunanistan'ın Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği önceliğin ve Nikos Hristodulidis ile Ersin Tatar'ın bir an önce diyalog masasına oturmalarının önemini vurguladı. Rum basını Holguin’in, çıkmazın kilidini neyin açacağını çok iyi bildiğine dair haber ve yorumları paylaşırken prosedürün kilidini açabilecek şeyin Rum tarafının elinde olduğunu, ancak Hristodulidis’in bu konuda harekete geçmekte isteksiz olduğunu yazdılar. Özellikle hükümete eleştiriler getiren muhalif Güney Kıbrıs basını, Hristodulidis’e Holguin tarafından uzun süredir Kıbrıs Türk tarafına açılımlarda bulunması telkininde bulunulduğunun bir gerçek olduğuna işaret ederek, Holguin’in kast ettiği açılımların, Avrupa Komisyonu’nun doğrudan ticaret önerisini Ercan Havalimanı’nın meşrulaştırılması ile takviye edilerek Kıbrıslı Türklere yönelik ambargoların ve izolasyonların kaldırılması olduğunu yazdı. Hristodulidis’in Holguin’e “müzakereler başlamadan ve özellikle malum nedenlerle karşılık almadan bunları kabul edemeyeceği” cevabını verdiği belirtildi. Almadan vermeye, mümkünse hiçbir şey vermeden almaya alışmış olan Rum-Yunan ikilisi ile daha fazla vakit harcanmamalı, Holguin’in görev süresinin uzatılmasına şiddetle karşı çıkılmalı ve KKTC’nin tanınması için mevcut stratejiler devreye konulmalıdır.