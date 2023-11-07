Rumen basını Beşiktaş için Lucescu'yu açıkladı

Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'la yola devam eden Beşiktaş'a eski hocası geri dönüyor. Rumen basınında yer alan habere göre, Siyah - Beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan Lucescu ile anlaşmaya vardığını yazdı.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz KAYNAK: Haber Merkezi
Rumen basını Beşiktaş için Lucescu'yu açıkladı

Haberde Lucescu'nun Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediği açıklandı.
Rumen gazeteci Decebal Radulescu, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi" sözleriyle görüşmeyi duyurdu.

Spor basınında çıkan diğer haberlerde ise Lucescu'nu Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
Mircea Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Rumen teknik adam, siyah-beyazlıların başında 2003 yılında 100. yıl şampiyonluğu yaşamıştı.
78 yaşındaki teknik direktörü hem Çebi hem de başkan adaylığına hazırlanan Kocadağ'ın istidiği de ifade edildi.

İlgili Haberler
Mircea Lucescu istifa etti
Mircea Lucescu istifa etti
Milli Takım'da futbolcular mı teknik direktörü belirliyor. Lucescu, Güneş şimdi Kuntz
Lucescu'dan U dönüşü: Beşiktaş için iki yıllık kontratımı bırakıp gittim
Lucescu'dan Aboubakar ile ilgili flaş cevap: Eğitildiği gibi yaptı
Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Deniz altındaki yanardağda volkanik patlamalar meydana geldi Dünya
Deniz altındaki yanardağda volkanik patlamalar meydana geldi
Galatasaray'da Muslera için Icardi formülü Spor
Galatasaray'da Muslera için Icardi formülü
Balıkesir'de kamyonete uyuşturucu hap operasyonu Gündem
Balıkesir'de kamyonete uyuşturucu hap operasyonu
Hasarsız binayı da yıktılar Gündem
Hasarsız binayı da yıktılar
Metroda intihar girişimi Gündem
Metroda intihar girişimi
Beşiktaş'ın 3 puanı vermesine kim sebep oldu? Soyunma odasında neler olduğunu ortayı çıktı Spor
Beşiktaş'ın 3 puanı vermesine kim sebep oldu? Soyunma odasında neler olduğunu ortayı çıktı
Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı Spor
Embiid tek çeyrekte 29 sayı attı