Rumen basını Beşiktaş için Lucescu'yu açıkladı

Haberde Lucescu'nun Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediği açıklandı.

Rumen gazeteci Decebal Radulescu, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi" sözleriyle görüşmeyi duyurdu.

Spor basınında çıkan diğer haberlerde ise Lucescu'nu Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Mircea Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Rumen teknik adam, siyah-beyazlıların başında 2003 yılında 100. yıl şampiyonluğu yaşamıştı.

78 yaşındaki teknik direktörü hem Çebi hem de başkan adaylığına hazırlanan Kocadağ'ın istidiği de ifade edildi.