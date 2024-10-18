Rummenigge, Rodri ve Guardiola'yı topa tuttu

Bayern Münih’in efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, Rodri ve Pep Guardiola’nın yoğun maç programına dair şikayetlerine sert çıktı. Rummenigge, yeni Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası formatını savunarak, eski formatların futbolu daha sıkıcı hale getirdiğini söyledi. "Oyuncular ve menajerleri yüksek maaş taleplerinde bulunarak, kulüpleri daha fazla gelir elde etmeye zorluyor. Bu gelirler nasıl elde ediliyor? Daha fazla maç oynayarak... Eski grup aşaması sıkıcıydı çünkü dördüncü maç gününden sonra her şey belli oluyordu. Şimdi ise büyük takımlar için bile gruptan çıkmak daha zorlaştı. Bu zorluk, futbolu daha heyecan verici hale getiriyor. Zamanla taraftarların bu yeni formatı daha çok seveceğine inanıyorum," dedi.

Rummenigge, ayrıca eski FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın da tahmin edilebilir olduğunu ve her zaman Şampiyonlar Ligi kazananının turnuvayı kazandığını hatırlatarak, "Futbolun en kötü yanı sıkıcılıktır," ifadelerini kullandı.