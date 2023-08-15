Rus askerlerinin Karadeniz’de Türk gemisine çıkış anı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de uyarı ateşi açarak durdurduğu ‘Sukru Okan’ isimli Türk gemisine yaptığı baskın anlarının görüntülerini paylaştı.

KAYNAK: AA
Rus askerlerinin Karadeniz’de Türk gemisine çıkış anı

13 Ağustos’ta Karadeniz’de Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı Türk kuru yük gemisi, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov” tarafından uyarı ateşi açılarak durduruldu ve askerler tarafından baskın düzenlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov”un Karadeniz’in güneybatısında Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı Türk kuru yük gemisini tespit ettiği belirtilmişti.
Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı.” ifadelerine yer verilmişti.

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Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedilerek, “Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi. Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti.” bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan Ukrayna olayı kınarken, Türkiye’den henüz bir açıklama gelmedi.

RUS ASKERLERİNİN GEMİYE BASKIN ANLARI

Rusya Savunma Bakanlığı, “Sukru Okan” adlı Türk kuru yük gemisini durdurduğu ve askerlerin gemiye çıkma anına ait görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.

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