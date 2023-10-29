Rus Büyükelçi, Hamas ziyaretinden dolayı Bakanlığa çağırıldı

Geçtiğimiz gün Hamas, İsrail saldırılarını görüşmek üzere Moskova’ya heyet göndermişti. İsrail bu hamleye karşılık Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov’un bu sabah Batı Kudüs’teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Rus Büyükelçi'ye Moskova’nın Hamas’ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" belirtildi.

Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova’da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu.