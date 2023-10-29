Rus Büyükelçi, Hamas ziyaretinden dolayı Bakanlığa çağırıldı

Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi, "Hamas ziyareti nedeniyle" İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

KAYNAK: AA
Rus Büyükelçi, Hamas ziyaretinden dolayı Bakanlığa çağırıldı

israil-rus-iliskilerinde-tansiyon-yukseliyor-9200.jpeg

Geçtiğimiz gün Hamas, İsrail saldırılarını görüşmek üzere Moskova’ya heyet göndermişti. İsrail bu hamleye karşılık Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Viktorov’un bu sabah Batı Kudüs’teki Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada: "Rus Büyükelçi'ye Moskova’nın Hamas’ı açık ve net bir şekilde kınamaması ve Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki davranışlarının ciddi bir konu olarak değerlendirildiği mesajının iletildiği" belirtildi.

Açıklamada, Hamas heyetinin Moskova’da ağırlanmasının "İsraillilere karşı terörizmin meşruluğuna dair bir mesaj taşıdığı" savunuldu.

Öne Çıkanlar
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları Spor
Bu haberden fotoğraf 'araklamak' serbesttir. Pendikspor Fenerbahçe maçının bütün fotoğrafları
Maltepe'de 100. yıl için Yüzyılın Kutlaması... Gündem
Maltepe'de 100. yıl için Yüzyılın Kutlaması...
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek Gündem
Gaziantep'te yıl sonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
Türk yıldızları havada '100' çizdi. İzleyen vatandaşların nefesi kesildi Gündem
Türk yıldızları havada '100' çizdi. İzleyen vatandaşların nefesi kesildi
Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi Gündem
Bileğinden kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi
Dzeko mucizesi. Fenerbahçe Pendik'i lige çıktığına pişman etti Spor
Dzeko mucizesi. Fenerbahçe Pendik'i lige çıktığına pişman etti