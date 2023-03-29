﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Rusya, İsveç'in NATO'ya katılımına sert tepki gösterdi. İsveç'in katılımı gerçekleşirse "karşı önlemlerin meşru hedefi" olacağını söyleyen Rus büyükelçisi, Stockholm tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Rusya'nın İsveç Büyükelçisi Viktor Tatarintsev, diplomatik misyonun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Eğer hâlâ NATO üyeliğinin Avrupa güvenliğini iyileştirdiğine inanan varsa, düşman bloğa katılanların karşı adımların meşru hedefi olacağına emin olabilirsiniz. Buna askeri önlemler de dahil" dedi.

Tatarintsev, "İsveç'in daha güvenli hale gelmeyeceğini, aksine uçuruma doğru adım atacağını" söyledi.

Büyükelçi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olması durumunda Rusya'nın savunma ittifakıyla paylaştığı sınırının neredeyse iki katına çıkacağını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, açıklamayı, "açık bir etkileme girişimi" olarak nitelendirdi ve açıklama yapması için Tatarintsev'i Dışişleri'ne çağırdıklarını bildirdi.

Billstrom, "İsveç'in güvenlik politikasını sadece İsveç belirler" dedi.

İsveç parlamentosu, geçen hafta ülkenin NATO'nun üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Türkiye ise İsveç'in hâlâ Ankara'nın taleplerini yerine getirmediğini söyleyerek sadece Finlandiya'nın katılım anlaşmasını TBMM'ye getirme kararı verdi.