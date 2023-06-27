Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Rus vatandaşın denizde kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hareke geçti.

Rus çift tatilcilere panik yaşattı. Sahil güvenlik alarma geçti. Gerçek sonradan anlaşıldı

İHA’nın haberine göre, olay, dün saat 16.00 sıralarında Koru Sahili’nde meydana geldi. 30-35 yaşları arasında kimlikleri belirlenemeyen Rus uyruklu erkek turist, sahilde bulunan vatandaşların yanına gelerek kız arkadaşının denize girdikten sonra bir daha çıkmadığını iddia etti. Sahildeki vatandaşlar durumu bölgede bulunan işletme sahibine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredekilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri dalgıç ve zodyak botla arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri ve ambulansın da hazırda beklediği aramalarda denizde boğulma vakasına rastlanmadı.

“ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞLER”

Olayın yaşandığı bölgedeki işletmenin sahibi Fatih Özel, “Arkadaşlar boğulma tehlikesi olduğunu söyledi. Bir tane Rus’un karısını kaybettiğini, bizim restoranın 100-150 metre ilerisinde kalenin dibindeki açıklarda eşinin kaybolduğunu söylediler. Biz de gittik ilgilendik ama çiftler bir birlerine şaka yapmışlar. Gelen polis arkadaşlar da şaka yapıldığından dolayı gerekli cezayı yazdılar. Ama böyle şeyleri yapmamak gerekiyor. Bütün herkes telaş ve panik içinde. İki Rus vatandaşın yaptığı şaka yüzünden bu kadar ekip harekete geçti” dedi.

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