Rus çiftçiler zamanla yarışıyor

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın toplam tahıl hasadının %11'inin gerçekleştirildiği Rostov'da, Rusya Tarım Bakanlığı'nın 2024'e ilişkin zayıf olan rekolte tahminlerinde daha fazla ayarlama yapmak amacıyla izlediği kilit bölgelerden biri.

Bakanlığın Nisan ayında yaptığı ve geçen haftaya kadar sabit tuttuğu son tahmine göre, Rusya'daki tahıl hasadı 2024 yılında 132 milyon tona ulaşacak. Bu rakam, 2023'teki 145 milyon tona göre %9, 2022'deki rekor seviye olan 158 milyon tona göre ise %16 düşüş anlamına geliyor.

Rostov, geçen hafta, ilkbahar donlarının ardından gelen kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle tahıl hasadının bu yıl %38 düşerek 10 milyon tona gerilemesini beklediğini açıklamıştı.

Rostov bölgesindeki Rassvet çiftliğinin baş ziraat mühendisi Sergey Sasunov, yerel medyaya yaptığı açıklamada "Buğday kıştan iyi durumda çıktı ve hasat beklentileri mükemmeldi, ancak şimdi bize kalanlar oldukça az sayıda" dedi. Sasunov ayrıca çiftliğinde geçen yıla göre ancak yarı yarıya hasat yapıldığını tahmin ettiğini belirtti.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminde, Batı'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana uyguladığı teknoloji ve ekipman yaptırımlarına rağmen, aldığı büyük devlet desteği sayesinde dünyanın önde gelen buğday ihracatçısı haline geldi.

Tarımsal patlaması Rostov gibi birçok güney bölgesini dönüştürdü, ekili alanlar artık manzaraya hakim. Ayrıca bölgelerin yaşam standartlarını da iyileştirdi.

Küresel ısınma, Rusya'nın kuzeyinde tarıma yönelik yeni alanlar açarken, aşırı hava koşulları Rostov gibi güney bölgelerinde hasatları istikrarsız hale getirdi.

Rusya'da üretimin azalacağına dair korkular, küresel buğday fiyatlarının Nisan ayında yükselmesine yardımcı oldu; ancak fiyatlar, Rusya'da beklenenden daha iyi verim ve ABD'de daha yüksek üretim umutlarıyla Haziran ayına kadar elde ettikleri kazanımların çoğunu kaybetti.

İKLİM FELAKETİ RUS ÇİFTÇİLERİ DE VURDU

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, hükümeti bu yıl tahıl hasadı tahminlerini revize etmeye zorlayabilecek ana etkenin kuraklık olduğunu söyledi.

Uzmanlar Mart ayından bu yana bölgesinin neredeyse hiç yağış görmediğini belirtiyorlar. Rostov bölgesindeki birçok çiftçi, düşük hasatların sebebi olarak erken ilkbaharda gelişen filizleri öldüren şiddetleri donları gösteriyor.

Beklenenden daha düşük bir mahsul, aşırı ısınma belirtileri gösteren bir ekonomide yüksek devlet harcamaları ve ücret artışlarının ortasında zaten %8,6 seviyesinde seyreden Rusya'da enflasyonu artıracağa benziyor.

Rusya'nın en büyük tarım merkezlerinden olan Rostov ile diğer iki önemli tarım bölgesi Stavropol ve Krasnodar'da arazileri bulunan çiftçiler, tahıl hasadının geçen yıla kıyasla yüzde 10 daha düşük olmasını beklediğini söyledi.

Rusya'nın önde gelen tarım danışmanlık şirketi Sovecon, önümüzdeki haftalarda tahıl üreten önemli bölgelerdeki sıcaklıkların normalin 2-6 derece üzerinde kalacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Rusya Baş Meteoroloji Uzmanı Roman Vilfand, Rusya genelinde aşırı sıcak dönemlerinin önümüzdeki yıllarda daha uzun süreceğini, sel ve kasırgaların daha sık yaşanacağını söyledi.