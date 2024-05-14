Rus dağcılar Ağrı Dağı'na tırmanamadı

Rusya'dan 5'i kadın 9 dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Doğubayazıt ilçesinde dağcı Cuma Saltik rehberliğinde tırmanışa geçen 9 dağcı 4 bin 200 metreye ulaştı.

Burada tipiye yakalanan Rus dağcılar hava şartlarının olumsuz seyretmeye devam etmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldılar.

Rehber Cuma Saltik, Rusya’dan gelen dağcılarla birlikte Ağrı Dağı’na tırmanmak istediklerini ifade ederek, “Hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 200 metreden dönmek zorunda kaldık. Yarın tekrar zirve için deneriz” dedi.