Rus dağcılar Ağrı Dağı'na tırmanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rus dağcılar Ağrı Dağı'na tırmanamadı
Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı yapmak için harekete geçen 9 Rus dağcı tipiye yakalanınca 4 bin 200 metreden geri dönmek zorunda kaldı.

Rusya'dan 5'i kadın 9 dağcı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Doğubayazıt ilçesinde dağcı Cuma Saltik rehberliğinde tırmanışa geçen 9 dağcı 4 bin 200 metreye ulaştı.

Burada tipiye yakalanan Rus dağcılar hava şartlarının olumsuz seyretmeye devam etmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldılar.

Rehber Cuma Saltik, Rusya’dan gelen dağcılarla birlikte Ağrı Dağı’na tırmanmak istediklerini ifade ederek, “Hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 200 metreden dönmek zorunda kaldık. Yarın tekrar zirve için deneriz” dedi.

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