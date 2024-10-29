Rus fenomene hüzünlü anma

CohoMoto, Ozolina'nın anısını yaşatmak adına kaza yerine çiçek ve kask bırakarak, bu dokunaklı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. CohoMoto yaptığı açıklamada, “Tatyana, motosiklet tutkusu ve özgür ruhuyla birçok kişiye ilham verdi. Onun bıraktığı izleri unutturmamak ve bu tutkuyu yaşatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

CohoMoto'nun bu anlamlı jesti, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Motosiklet camiasından pek çok kişi ve Tatyana'nın yakınları bu anmayı destekleyerek, genç fenomenin bıraktığı izleri bir kez daha hatırlamış oldu.