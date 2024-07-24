Rus fenomeni Tatiana Ozolina’yı öldüren hata! Milas'taki kazada hayatını kaybetmişti

Kaza, 21 Temmuz saat 17.30'da Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelen Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk ve Sergei Khadrikov eşlik ediyordu. Milas yönüne doğru hareket eden üç motosikletliden Khadrikov geride kalınca, Obuk ve Ozolina hız keserek beklemeye başladı.

Bu sırada bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın arasına girdi. Ozolina, TIR'ı hatalı sollayarak Obuk'un motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu. Sağlık ekipleri, Ozolina'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Obuk, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ozolina'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Obuk'u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Obuk ifadesinde, turda geride kalan Khadrikov'u beklediklerini söyledi. Khadrikov da Ozolina'nın hatalı sollama yaparak Obuk'a çarptığını doğruladı.

Tatiana Ozolina'nın cenazesi henüz yakınları tarafından alınmadı ve cenazenin Rusya'ya götürülmesi için arkadaşları sosyal medya üzerinden para topluyor.