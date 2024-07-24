Rus fenomeni Tatiana Ozolina’yı öldüren hata! Milas'taki kazada hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rus fenomeni Tatiana Ozolina’yı öldüren hata! Milas'taki kazada hayatını kaybetmişti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, Rusya uyruklu sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina hayatını kaybetti. Kazanın, Ozolina'nın bir TIR'ı hatalı sollaması sonucu, önünde seyreden Onur Obuk'un motosikletine arkadan çarpmasıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

Kaza, 21 Temmuz saat 17.30'da Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Dünya turu kapsamında Türkiye'ye gelen Tatiana Ozolina'ya, Onur Obuk ve Sergei Khadrikov eşlik ediyordu. Milas yönüne doğru hareket eden üç motosikletliden Khadrikov geride kalınca, Obuk ve Ozolina hız keserek beklemeye başladı.

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-1.jpg

Bu sırada bir TIR, Obuk ile Ozolina'nın arasına girdi. Ozolina, TIR'ı hatalı sollayarak Obuk'un motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu. Sağlık ekipleri, Ozolina'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Obuk, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ozolina'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-2.jpg

Kazanın ardından hastanede tedavisi tamamlanan Onur Obuk, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Obuk'u adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Obuk ifadesinde, turda geride kalan Khadrikov'u beklediklerini söyledi. Khadrikov da Ozolina'nın hatalı sollama yaparak Obuk'a çarptığını doğruladı.

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-3.jpg

Tatiana Ozolina'nın cenazesi henüz yakınları tarafından alınmadı ve cenazenin Rusya'ya götürülmesi için arkadaşları sosyal medya üzerinden para topluyor.

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-4.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-5.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-6.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-7.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-8.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-9.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-10.jpg

rus-fenomeni-tatiana-ozolinayi-olduren-hata-milastaki-kazada-hayatini-kaybetmisti-yenicag-11.jpg

İlgili Haberler
Ünlü fenomen feci kazada öldü
Ünlü fenomen feci kazada öldü
Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi
Son Haberler
Bahçeli'nin sözlerine Adalet Bakanı sert çıktı: Yanlış yapıyor Gündem
Bahçeli'nin sözlerine Adalet Bakanı sert çıktı: Yanlış yapıyor
Yusuf Yazıcı Trabzon'da Spor
Yusuf Yazıcı Trabzon'da
Sırbistan ile Rusya gerçekten dost mu? Dünya
Sırbistan ile Rusya gerçekten dost mu?
Cinayet şüphelisi yakalandı Gündem
Cinayet şüphelisi yakalandı
Kargo ile kaçak silah sevkiyatına polis engeli Yerel Haberler
Kargo ile kaçak silah sevkiyatına polis engeli
Yalova’da ölü yunus kıyıya vurdu Yerel Haberler
Yalova’da ölü yunus kıyıya vurdu