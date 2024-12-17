Rus generale düzenlenen bombalı saldırının patlama anı ortaya çıktı

Moskova’daki Ryazansky Prospekt’te yerel saatle sabah 06.11’de bir patlama meydana geldi. Rus Telegram kanalları, olayda Korgeneral Igor Kirillov ve asistanı Ilya Polikarpov’un patlama sonrası hayatını kaybettiğini bildirdi. Görgü tanıkları, patlamanın öncesinde kimliği belirsiz bir şahsın elektrikli bir scooterı binanın girişine park ettiğini ve sapına el yapımı bir patlayıcı (IED) yerleştirdiğini belirtti.

Uzaktan kumandalı olarak patlatıldığı tahmin edilen bombada yaklaşık 200 gram TNT kullanıldı. Patlama sonucu bina giriş kapısı tamamen yıkılırken, yakındaki camlar kırıldı ve Kirillov’u almak için bekleyen resmi aracı da hasar gördü.

UKRAYNA’NIN SORUMLULUĞU KABULÜ VE RUSYA’NIN TEPKİSİ

Olayı Ukrayna istihbaratının organize ettiği iddia edildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), suikastı üstlenerek, “Korgeneral Igor Kirillov, özel bir operasyonla öldürüldü.” açıklamasında bulundu. SBU, Kirillov’u savaş suçlarıyla suçlayarak, “Ukrayna’nın doğu ve güney cephelerinde yasaklı kimyasal silahların kitlesel kullanımından sorumluydu.” ifadelerini kullandı.

Rusya Soruşturma Komitesi ise olayı terör eylemi olarak değerlendirdi. Komite, patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

KİMYASAL SİLAH SUÇLAMALARI

Kirillov, Kiev tarafından yasaklı kimyasal silahların kullanımından sorumlu tutuluyordu. Ukrayna’nın iddialarına göre, bu silahlar mukoza zarlarında ciddi tahrişe neden oluyor ve binlerce Ukrayna askerinin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanıyor. SBU, şimdiye kadar Rusya’nın kimyasal silah kullandığı 4.800’den fazla vaka belgelediğini öne sürdü.

PATLAMA ANI

İşte kameraya yakalanan patlama anı;

IGOR KİRİLLOV KİMDİR?

54 yaşındaki Korgeneral Igor Kirillov, 2017 yılından bu yana Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı olarak görev yapıyordu. TOS-2 Tosochka ağır alev makinesi sisteminin geliştirilmesinde yer alan Kirillov, Batı'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullandığına dair komplo teorilerini yaymakla da tanınıyordu.

Kiev tarafından “Putin’in radyoaktif adamı” olarak adlandırılan Kirillov, Ukrayna için meşru bir hedef olarak görülüyordu. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Danışmanı Mykhailo Podolyak, bu iddiaları reddederek, “Ukrayna terörist yöntemler kullanmaz” şeklinde konuştu.