Rus Hava Kuvvetlerine Putin operasyonu. Eski komutan ev hapsindeydi

Putin'den Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığına dikkat çeken atama. Korgeneral Viktor Afzalov'un atandığı Hava Kuvvetlerinin eski komutanı Sergev Sergey Surovikin'in ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rus Hava Kuvvetlerine Putin operasyonu. Eski komutan ev hapsindeydi

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Vekili Korgeneral Viktor Afzalov’un Komutan olarak atandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde, Korgeneral Viktor Afzalov’un biyografisinde, “Rusya Federasyon Devlet Başkanı’nın emriyle Ekim 2023’te Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Savaş gazisi” ifadesine yer verildi.

YENİ KOMUTAN VİKTOR AFZALOV
Viktor Afzalov, 1989 yılında Puşkin Hava Savunma Radyoelektronik Yüksek Harp Okulu, 2000 yılında Hava Savunma Harp Üniversitesi ve 2010 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Harp Akademisi’nden mezun oldu. Askeri kariyeri boyunca Hava Savunma Kolordusu Uçaksavar Füze Taburları Grubu Bağımsız Muharebe İdaresi’ne bağlı birim başkanından Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Komutan Birinci Yardımcısına kadar çeşitli görevlerde yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 2017 Temmuz ayında Doğu Askeri Bölge’nin Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Komutanlığına getirildi. 2018 Ağustos ayında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Baş Karargah Reisi oldu. 2022 Aralık ayında Korgeneral rütbesini aldı.

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Afzalov, önceki Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin Ukrayna’daki özel askeri harekatın başına getirildikten sonra Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutan Vekilliğini yapmıştı.

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ESKİ KOMUTANIN EV HAPSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin’in ev hapsinde olduğu belirtiliyor. Paralı savaşçı grubu Wagner’in 24 Haziran’da Rus yönetimine gerçekleştirdiği isyanda, Surovikin bir video yayınlayarak, Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Wagner’e yönelik silah bırakma çağrısına rağmen Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

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