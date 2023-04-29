Rus hükümetinden flaş karar

Rus hükümeti, ülkede petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerinin yayımlanmasının 1 Nisan 2024 tarihine kadar durduğunu açıkladı.

Rus hükümetinden flaş karar

Rusya'da, 1 Nisan 2024 tarihine kadar petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerinin yayımlanması durduruldu.

Rus hükümeti, ülkede petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerinin yayımlanmasını 1 Nisan 2024’e kadar durdurdu.

Rus hükümetinin petrol ve doğal gaz üretim istatistiklerine ilişkin aldığı karar, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

RESMİ İSTATİSTİĞİ GİZLEME YETKİSİ

Buna göre, 1 Nisan 2024’e kadar Rusya’nın petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin istatistikler yayımlanmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şubatta imzaladığı yasayla, Rus hükümetine herhangi bir resmi istatistiği gizleme yetkisi verilmişti.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), Nisan 2022’de ülkenin dış ticaret verilerini yayımlamayı durdurma kararı almıştı.

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