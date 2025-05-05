Rus imalatında daralma ikinci aya taşındı

Rusya'da S&P Global tarafından ölçülen imalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Nisan 2025’te 49,3 seviyesine yükseldi. Bu değer, Mart ayındaki 48,2'lik üç yıla yakın dip seviyeden hafif bir toparlanmayı işaret etti. Ancak endeksin 50 eşik değerinin altında kalması, sektörde daralmanın sürdüğünü gösteriyor.

Üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş devam etti ancak önceki aya göre daha yavaş gerçekleşti. Dış talep düşük kaldığı için yabancı satışlar zayıf seyretti. İstihdamda düşüş yeniden gözlendi. Buna karşılık firmalar, tedarik sürelerinin istikrar kazanmasıyla stoklarını güvenlik amacıyla artırdı ve satın alımlarını yeniden artırmaya başladı.

Girdi maliyetlerinde artış beşinci ayda da yavaşladı. Dolar karşısındaki kur hareketlerinin ithal maliyetleri dengelemesi bu süreci destekledi. Girdi enflasyonu, Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, çıktı fiyatlarındaki artış da Ocak 2023'ten beri en düşük hızda gerçekleşti.

Mart ayına göre hafif düşüşe rağmen işletmelerin gelecek beklentisi olumlu kaldı. Artan talep beklentisi ve ürün çeşitlendirme planları bu iyimserliği destekliyor.