Rus istihbaratına çalışan IŞİD’li İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü adına para topladıkları ve sosyal medya hesapları kurdukları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden biri olan Rus kökenli Baurzhan K. Rus istihbaratına çalıştığını itiraf etti.

KAYNAK: İHA
Rus istihbaratına çalışan IŞİD’li İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, ‘ganimet’ adı altında örgüte para ve eleman toplayıp IŞİD yanlısı sosyal medya hesapları kurarak propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Rus kökenli, Baurzhan K.,yapılan sorgusunda IŞİD’de faaliyet yürüttüğünü ve Rusya istihbaratına çalıştığını itiraf etti.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, aşırı uç radikal örgütlerden IŞİD’e yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan, örgüt yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ‘ganimet’ adı altında örgüte para-eleman kazandırdığı ileri sürülen 4 kişi tespit edildi. Hasan Ö.(51), Yaşar İ.(49), Amır I.(28) ve Baurzhan K.(32) adlı ikisi yabancı uyruklu 4 şüphelinin izini süren TEM Şube ekipleri, dün birçok adrese peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonda zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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RUS İSTİHBARATINA ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

DEAŞ bağlantılı 4 zanlının saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, Rus uyruklu Baurzhan K.’nın havalimanında yapılan sorgusunda IŞİD’de faaliyet yürüttüğünü, sonrasında da Rus istihbaratına çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

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ÜÇÜ SERBEST, RUSYA UYRUKLU TUTUKLANDI

Yakalanan DEAŞ bağlantılı 4 şüpheli, polis tarafından yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Amır I. serbest bırakılarak hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı, Hasan Ö. ve Yaşar İ. hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı. Sorgusunda IŞİD saflarında yer aldığını ve Rus istihbaratı adına çalıştığını itiraf eden Baurzhan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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