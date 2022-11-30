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Bir kripto para milyarderi daha esrarengiz kazada hayatı kaybetti

Esranengiz Rus milyarder ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 53 yaşındaki Vyacheslav Taran helikopter kazasında öldü

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:01
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Rus kripto para milyarderi daha hayatını esrarengiz kazada kaybetti

Bir kripto para milyarderi daha esrarengiz kazada hayatı kaybetti
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Rus Milyarderler teker teker esrarengiz şekilde hayatlarını kaybediyorlar. İşte buna son örnek  Kripto para girişimcisi Vyacheslav Taran,.. Kriptop para milyardesi Taran İsviçre'den Monako'ya giderken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

53 yaşındaki kripto para girişimcisi Taran'ın sahibi olduğu Libertex Group'tan yapılan yazılı açıklamada, "Libertex Group Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran'ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako'ya giderken meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyoruz" denildi.

İngiltere'de yayın yapan Dailymail gazetesinin haberine göre, Taran'ın İsviçre'nin Lozan kentinden havalanan helikopteri Villefranche-sur-Mer beldesi yakınlarında düştü. Kazada Taran'la birlikte helikopter pilotu da yaşamını yitirdi.

Tiantian Kullander 'uykusunda' ölürken, Nikolai Mushegian ise CIA ve Mossad'ın kendisini öldüreceğinden korktuğuna dair tweet attıktan sonra Porto Riko sahilinde boğuldu.

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