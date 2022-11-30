Bir kripto para milyarderi daha esrarengiz kazada hayatı kaybetti

Rus Milyarderler teker teker esrarengiz şekilde hayatlarını kaybediyorlar. İşte buna son örnek Kripto para girişimcisi Vyacheslav Taran,.. Kriptop para milyardesi Taran İsviçre'den Monako'ya giderken yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

53 yaşındaki kripto para girişimcisi Taran'ın sahibi olduğu Libertex Group'tan yapılan yazılı açıklamada, "Libertex Group Yönetim Kurulu Başkanı Vyacheslav Taran'ın 25 Kasım 2022 Cuma günü Monako'ya giderken meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle teyit ediyoruz" denildi.

İngiltere'de yayın yapan Dailymail gazetesinin haberine göre, Taran'ın İsviçre'nin Lozan kentinden havalanan helikopteri Villefranche-sur-Mer beldesi yakınlarında düştü. Kazada Taran'la birlikte helikopter pilotu da yaşamını yitirdi.

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