Rus liderden 13 yıl sonra bir ilk

Kaynak: AA
Rus liderden 13 yıl sonra bir ilk

Putin, 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun bir aranın ardından Kuzey Kafkasya'ya kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Rus lider, Azerbaycan'daki temaslarının ardından, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi'nde yer alan üç farklı cumhuriyete çalışma ziyareti yaptı.

Putin'in ilk durağı Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti oldu. Nalçik'te yetkililerle bir araya gelen Putin, ardından Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ne geçti. Beslan'da 2004 yılında gerçekleşen trajik katliamın yaşandığı okulu ve Meleklerin Şehri Anıtı'nı ziyaret eden Putin, bölgeye en son 2008'de gelmişti.

13 YIL SONRA ÇEÇENİSTAN'DA

Putin, daha sonra 2011 yılında başbakan olarak ziyaret ettiği Çeçenistan'a geçti. Grozni'de Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesinde "gönüllü savaşçılar" ile buluşan Putin, Orta Asya mimarisiyle inşa edilmiş 4 minareli ve 5 bin kişilik yeni camiyi de gezdi.

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