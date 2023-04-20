Rus Merkez Başkanı Nabiullina: 'Türklerle birlikte çalışıyoruz'

Rusya’nın geçtiğimiz yıl başladığı Ukrayna işgali, Moskova’yı tarihin en büyük ambargo ve yaptırımlarına maruz bıraktı. Özellikle ödeme sistemlerine yönelik yapılan bu yaptırımlar, Rus bankacılık sistemi kadar vatandaşlarını da büyük sorunlarla karşı karşıya getirdi. Rus Rejimi, bu sorunu çözmek adına yeni yollar aramak için büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Türkiye’ye de gizli ziyaretler yapılıyor.

Dünya Gazetesi’nde Kerim Ülker'in “Rusya Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’ye gizlice neden geldi?” başlığıyla verilen haberde global ödeme sistemleri Visa ve Mastercard’ın Moskova Rejimi’ne tepki vermek adına ülkeden çekildiğini vurgulandı.

Kerim Ülker’in haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mir’e alternatif bir yol aramak adına Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’yı gizlice Türkiye’ye gönderdi. Nabiullina, Ankara ve İstanbul’a gelerek banka ve finans kurumları yöneticileriyle görüştü, ancak eli boş döndü. Önceki gün de Rusya basınında bu ziyaretin amacı net olarak açıklandı.

YAPTIRIMLAR NEDENİYLE ÜLKELER PAZARDAN ÇEKİLDİ

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Türkiye de dahil bir dizi ülkeyle Rus ödeme kartı Mir’in alternatifi üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Mir kartının alternatifine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkez Bankası’nın yurtdışındaki turistik destinasyonlarda Mir kartlarının kullanım altyapısını geliştirmek için aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Nabiullina, ancak yaptırımlar nedeniyle ilgili ülkelerin bu pazardan çekildiğini anlattı.