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Abramovich İstanbul'dan takım satın alacak! İspanyollar yazdı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'ye satmak zorunda kalan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'den bir kulüp almayı düşündüğü ve İstanbul'da yeni bir yaşama başlayacağı açıklandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 20:27
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Rus milyarder Abramovich Türk futboluna giriyor. Artık İstanbul'da yaşayacak

Abramovich İstanbul'dan takım satın alacak! İspanyollar yazdı
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İspanyol Marca gazetesinin gazetesinin haberine göre; Chelsea'nin eski sahibi uzun süredir İstanbul'da kalıyor. 19 yıl Chelsea'nin sahipliğini yapan Rus insanı, Türkiye'den bir kulüp satın almak istiyor.
İngiltere Hükümetinin, Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich'e Avrupa Birliği'nden (AB) de olumsuz haber gelmişti. AB'nin de ambargo kararıyla birlikte Abramovich'in varlıklarının, birlik üyesi ülkelerde dondurulması veya alınması tehlikesi ortaya çıktı.

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkeye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almadı. Abramovich de daha sonra 1.2 milyar Dolar'lık yatıyla İstanbul'a hareket getti. Son aylarda da zamanının büyük bir bölümünü bu Türkiye'de geçiriyor. Abramovich, bazen sabahları Rumeli Hisar yakınındaki bir kavede kahve içerek daha sonra yürüyüş yapıyor. Türk futbol devi Beşiktaş'ın da bulunduğu bölgede kalmayı planlayan Abramovich'in kısa süre içerisinde ne yapmak istediği bilinmiyor. Ancak genel kanı Abramovich, futbola yatırım yapmayı düşünüyor.
Malvarlığı Rusya'ya yaptırımlar sonrası yüzde 41.6 düşen Abramovich'in 10.5 milyar Dolar'lık bir serveti bulunuyor.
Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 56 yaşındaki iş insanı, İsrail'in ikinci, Rusya'nın 11. ve Portekiz'in en zengin insanı unvanlarına sahip.

 

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Erhan
21.12.2022 21:13
Avrupalılar parayı kaçırmak istemez, bakalım Abramovich'e ne önerecekler.  
 
Kitka
21.12.2022 21:03
Ne işin var orada gel dünyanın en güzel sehri izmirde yaşa  
 
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