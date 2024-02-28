Rus muhalif Navalni’nin cenaze törenine yasak

Kaynak: NTV
Rus muhalif Navalni’nin cenaze törenine yasak
Rus muhalif lider Alekssey Navalni’nin ekibi, cenaze töreninde çeşitli engellerle karşılaştıkları açıkladı.

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin ekibi, cenaze törenleri konusunda organizasyon şirketlerinin , Navalni'nin ailesi ve destekçileriyle işbirliği yapmasının yasaklandığını öne sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aleksey Navalni’nin Kira Yarmiş, "Aleksey'in veda edeceği bir yer arıyoruz. Çeşitli özel ve kamu cenaze ajanslarına, ticari mekanlara ve cenaze salonlarına başvurduk. Ancak bir yerde doğrudan cenaze ajanslarının bizimle çalışmasının yasaklandığını söylediler" ifadelerini kullandı.

Navalni'nin yardımcısı Leonid Volkov ise yaptığı açıklamada, "Navalni'nin seçim protestosu çağrısının, onun son vasiyeti olacağını" ifadelerini kullanmıştı.

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