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Abramoviç lüks yatı için Marmaris'te servet bıraktı

Rus oligark Roman Abramoviç, ultra lüks yatını Marmaris'te fulledi bakın kaç milyon lira ödedi. Depoyu ancak 30 tanker doldurabildi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:39
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Rus oligark Abramoviç Marmaris'te lüks yatı için servet bıraktı

Abramoviç lüks yatı için Marmaris'te servet bıraktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse"e, 27 milyon liralık akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.
Bir süredeki Güney Ege'de bulunan 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Cruise Port Limanının büyük iskelesine yanaştırıldı.


Limanda yürüyüş yapan turistler ve vatandaşlar, cep telefonlarıyla mega yatın fotoğraf ve videolarını çekti.
İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan getirilen yaklaşık 30 tankerden 1 milyon 170 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 27 milyon 225 bin lira ödeneceği kaydedildi.
Yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lükse sahip.


Öte yandan Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat Marmaris açıklarına demirlerken, 86 metre uzunluğundaki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine yanaştı.

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medya ors
8.12.2022 16:34
vergisiz mazot cenneti ...türk çiftçiside bekliyor  
 
Vardır Yaradan'ın Bir Bildiği
8.12.2022 16:11
vay beee, biz arabaya 200 liralik benzin alırken düşünüyoruz. Adam 27 milyonluk benzin almış. Ne dengesiz dünyası. Dünyanın kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkin olmasından belli dengesizliği.  
 
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