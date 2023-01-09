Rus ordusu çarşıya füzeyle saldırdı. Yine sivilleri vurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Telegram hesabından, Rus güçlerinin Şevçenkov kasabasına düzenlediği saldırıda füzelerin çarşıya isabet ettiğini bildirdi.
Saldırıda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin yaralandığını belirten Timoşenko, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Timoşenko, saldırının S-300 füze sistemiyle düzenlendiğini tahmin ettiklerini anlattı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Synegubov da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların arasında 13 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.
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