9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus ordusu çarşıya füzeyle saldırdı. Yine sivilleri vurdu

Rus ordusu çarşıya füzeyle saldırdı. Yine sivilleri vurdu

Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine bağlı Şevçenkov kasabasına düzenlediği füze saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:15
Takip Et

Rus ordusu Harkiv'deki bir çarşıya füzeyle saldırdı. Yine sivilleri vurdu: 1 ölü 7 yaralı

Rus ordusu çarşıya füzeyle saldırdı. Yine sivilleri vurdu
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Telegram hesabından, Rus güçlerinin Şevçenkov kasabasına düzenlediği saldırıda füzelerin çarşıya isabet ettiğini bildirdi.

Saldırıda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin yaralandığını belirten Timoşenko, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Timoşenko, saldırının S-300 füze sistemiyle düzenlendiğini tahmin ettiklerini anlattı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Synegubov da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların arasında 13 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mahir ŞEKİ
9.01.2023 14:57
*S-300 200 Milyon Dolar.. 600 km'den nokta atışı yapabiliyor.. Ukrayna'da vuracak yer kalmamış, kasaba pazarını vurmuşlar öyle mi.. Rus böyle acemi olsaydı, ABD 3 günde Rusya'yı dize getirirdi zaten..  
 
AB NİN RUSYA DOGAL GAZ BAGIMLILIGI VE TAHIL BAGIMLILIGI NATONUN AB NİN VE ABD NIN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI .
9.01.2023 14:29
PUTİN ACIK AÇIK UKRAYNAYA SAVAŞ AÇTI DÜNYANIN SESİNİ ÇIKARTAMIYOR .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
4
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
5
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
6
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
7
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Atatürk, ‘Er Musa’ için İngilizlere nasıl kafa tuttu, 'Devlet' olunacağını nasıl gösterdi?
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Sobadan sızan gaz sonucu hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı! Böyle havaya uçtu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
﻿Kent meydanındaki tuvalette ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.