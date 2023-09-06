Rus ordusu Ukrayna’da pazar yerindeki sivilleri böyle vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusu küçük bir sanayi kenti olan Konstantinovka'yı vurdu. Sivillerin yoğun olduğu bir çarşıya düşen füzede 16 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Rus ordusu Ukrayna’da pazar yerindeki sivilleri böyle vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun Ukrayna'daki sivilleri hedef aldığı korkunç saldırı anı kameralara yansıdı.

Konstantinovka'ya yapılan saldırı Telegram gruplarında hızla yayıldı ve ilk gelen bilgilere göre 16 kişinin ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak saldırıyı doğrularken olayla ilgili bilgi vermedi.

Ukrayna basını ise gelişmeyi füze saldırı olarak nitelendirdi.

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DAHA ÖNCE TREN İSTASYONUNDA 50 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kostiantynivka, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde cephe hattına yakın bir konumda yer alıyor ve Donetsk'in doğusu Rus işgalcilerin kontrolünde. Kostiantynivka'nın hemen kuzeyinde yer alan Kramatorsk şehrindeki tren istasyonu, geçen yıl Nisan ayında yine Rus işgalciler tarafından vurulmuştu. Savaştan kaçan sivillerin tahliye edildiği istasyon kan gölüne dönerken, en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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