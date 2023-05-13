Rus ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-28 tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus ordusuna ait helikopter düştü: 2 ölü

İHA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-28 tipi helikopteri Kırım'ın kuzeyindeki Azak Denizi'ne kıyısı olan Canköy yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Helikopterdeki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, "Uçuş mühimmatsız gerçekleştirildi. Helikopterin düştüğü alanda hasar meydana gelirken, 2 pilot yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgeye sevk edildiği, uzmanların inceleme yapması için olay yerine gönderildiği vurgulandı.

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