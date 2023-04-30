Rus paralı asker grubu Wagner, savaşçılarını Bahmut’tan çekmekle tehdit etti

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus gazeteci Semyon Pegov ile yaptığı röportajı sosyal medya hesabından yayınladı.

Bahmut’ta Ukrayna askerleri ile çatışmalar sonucunda şehrin büyük bir kısmını kontrol altına aldıklarını kaydeden Prigojin, savaşçılarına verilen mühimmatın eksikliğine dikkati çekti.

Rus ordusunun cephaneliklerinde yeteri kadar mühimmat olduğunu vurgulayan Prigojin, “Halihazırdaki durum Wagner’in sonunu getiriyor. Wagner şirketinin varlığı kısa bir süre sonra son bulacak. Biz tarih olacağız.” dedi.

Prigojin, çatışmalarda günde 80 bin merminin gerekli olduğunu, ancak kendilerinin 4 bin tane istediğini belirtti.

"MÜHİMMATA İHTİYACIMIZ VAR"

Ukrayna ordusunun sürekli Bahmut’a yeni asker gönderdiğini söyleyen Prigojin, artık kendilerine mühimmat verilmediğini öne sürdü.

Ukrayna askerlerini yenmek için belirli sayıda mühimmata ihtiyaç olduğunun altını çizen Prigojin, mühimmatın yetersiz olması halinde bugünkü kaybettikleri savaşçıların 5 katını kaybedeceklerini ifade etti.

Rusya Başsavcısına ve Soruşturma Komitesine mühimmat vermeyenler aleyhinde başvuruda bulunmasına az kaldığını belirten Prigojin, mühimmat sorunu ile ilgili olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya mektup yazdığını aktardı.

Mektupta yılın başından bu yana mühimmat konusunda destek olunmuş olsaydı Bahmut’un çoktan alınmış olacağını anlattığını ifade eden Prigojin, “28 Nisan bizim için karar günü idi. Bahmut’ta çatışmaya gidecek miyiz gitmeyecek miyiz karar vereceğiz. Burada olacak mıyız yoksa olmayacak mıyız? Biz vatanseveriz. Son mermimiz olduğu sürece Bahmut’ta olacağız. Ama bu mermi haftalarca değil, günlerce yetecek kadar. Eğer mühimmat eksikliği giderilmezse o zaman organize bir şekilde, fare gibi korkarak değil, ya çıkacağız ya da ölmek için kalacağız. Büyük ihtimal birliklerin bir bölümünü çekeceğiz. Her şey yolunda diye Rus halkını kandırmaktan vazgeçmek zorundayız.” diye konuştu.

Ayrıca Prigojin, Ukrayna ordusunun 15 Mayıs’ta Rus güçlerine yönelik karşı saldırıya geçeceğini iddia etti.

Şubat ayından bu yana, Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istiyordu.