Rus saldırısı elektrik kesintisine neden oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Rus saldırısı elektrik kesintisine neden oldu

Rivne Oblastı Valisi Oleksandr Koval'ın sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gece boyunca yapılan Rus insansız hava aracı saldırısı, bazı bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu bildirildi.

Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunan Rivne Oblastı'nda 12:40 ile 02:00 saatleri arasında Rus İHA'ları saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı esnasında Ukrayna hava savunma sistemi, Ruslara ait bir insansız hava aracını düşürdü, ancak enkaz bir enerji tesisinin üzerine düştü.

Vali Koval "Savunma sistemi etkinleştirildi ve bu da bazı yerleşim yerlerinin karartılmasına yol açtı" dedi. Koval şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ve etkilenen bölgelere yeniden elektrik verildiğini de sözlerine ekledi.

Son zamanlarda Rusya'nın saldırılarında yaşanan artış, çok sayıda enerji santralinin yıkılması veya devre dışı bırakılmasıyla Ukrayna'nın elektrik şebekesine ağır bir yük getirdi. Ortaya çıkan elektrik kesintileri nedeniyle Ukrayna, 15 Mayıs'ta planlı kesinti uygulamasına başladı.

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