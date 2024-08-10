Rus silah sanayisi çürüyor. Savaşta işler tersine mi dönüyor?

Devlet destekli propaganda, Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksinin hünerlerini öne çıkararak hem yerel hem de uluslararası kitlelere Rusya'nın sadece Ukrayna'daki savaş çabalarını sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda jeopolitik etki için silah satışlarından daha fazla yararlanabileceği konusunda güven veriyor.

Bu açıklamalar görünüşe göre Rusya'nın Batı'dan daha uzun süre dayanabileceğine dair güven yansıtmak için tasarlandı. Ancak aynı zamanda bu mesajlar, hem uluslararası hem de Rus medyasında yer alan daha kötümser değerlendirmelerle tam bir tezat oluşturuyor.

Rus siyasi ve askeri liderliği sürekli olarak ithal ikame programlarındaki "başarıları" ve mevcut askeri sistemleri gerçek hayattaki savaş deneyimlerine dayanarak iyileştiren yeni gelişmeleri rapor etmektedir. Rus devlet silah ihracatçısı Rosoboronexport, 2023 yılı boyunca ve 2024 yılı başlarında yeni sözleşmeler imzaladığını, Rus silahlarına yönelik uluslararası ilginin istikrarlı olduğunu ve ihracat için yeni sistemlerin hükümet tarafından onaylandığını bildirdi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2023 tahminleri gibi silah satışlarının azaldığına dair raporlar, yetkililerin yaptırımlar nedeniyle tüm satışların açıklanmadığını iddia etmesiyle hatalı olarak reddediliyor. Kabul edilen düşüşler bile geçici aksaklıklar olarak gösteriliyor ve savaştan sonra ihracatın yeniden artacağı ima ediliyor.

Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve yardımcılarının görevden alınması ve ardından Rus askeri liderlerinin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması da dahil olmak üzere Rus askeri yönetiminde kısa süre önce yaşanan sarsıntı, en üst düzeydeki mevcut durumdan duyulan memnuniyetsizliğe işaret ediyor olabilir. Rusya'nın geleneksel Zafer Günü geçit töreni iki yıl üst üste sadece sınırlı bir askeri güç gösterisine sahne oldu.

Putin'in Pyongyang'a yaptığı sıra dışı ziyaretle vurgulanan Kuzey Kore ile derinleşen bağların, Rusya'nın tükenen cephaneliğini yenileme çabası olduğuna inanılıyor. Rusya'nın modası geçmiş silahlara olan bağımlılığının arttığına dair raporlar, iç talebi bile karşılamakta zorlandığına işaret ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı bazı askeri sistemler düşük performansları nedeniyle eleştiriliyor.

Su-75 "Checkmate" ya da MiG-35 gibi gelişmiş askeri sistemler üretme vaadini yerine getiremeyen Rusya'nın güvenilirliği sorgulanıyor. Bir zamanlar büyük bir silah ihracatçısı olan ülkenin şimdi eski müşterilerinden gizlice silah geri almaya ve Çin'den ikinci el Batı makineleri satın almaya çalıştığı bildiriliyor. Başarılı ithal ikamesi iddialarını sürdürmek, teslimat programlarının sürekli olarak değiştiği sivil havacılık gibi sektörlerde bunu uygulamak için verilen belirgin mücadeleler göz önüne alındığında daha zor görünüyor.

Rusya'nın silah endüstrisine ilişkin kötümser değerlendirmeler, sıkı kontrol altındaki Rus medyasında bile yer almaya başladı. Rusya'daki uzmanlar, Rus silahlarının tarihi alıcılarıyla ilişkilerin sürdürülmesinde zorluklar yaşandığını kabul ediyor. İç ihtiyaçlara öncelik veren Rusya'nın Hindistan ve Ermenistan gibi uzun süredir silah alan müşterilerine silah teslim etmediği bildiriliyor.

Bazı ülkeler Rusya ile ilişkilerini sürdürmenin faydalarını, bu ülkeyle iş yapmaya devam etmenin mali ve itibar maliyetlerine karşı tartıyor. Çin ve Hindistan silah alımlarını Rusya'dan uzaklaştırıyor. Dahası, Çin'in ABD ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı düşünülüyor ki bu da Rusya-Çin işbirliğine büyük bir darbe olarak görülüyor.

Vietnam ve Cezayir gibi ülkeler, geçmişteki işbirliğine ve devam eden ilgi ve sadakate rağmen tedarikçilerini çeşitlendiriyor ve Türkiye gibi başka ülkelerle silah transferi görüşmeleri yapıyor. Rusya bu ilişkileri korumak için mücadele ediyor ve Putin'in Vietnam'a yaptığı kayda değer ziyaret de dahil olmak üzere önemli diplomatik çabalar sarf ediyor. Ancak bu zor bir satış haline geliyor. Mısır'ın ABD'nin ikna çabalarına boyun eğdiği ve başka ortaklıkları değerlendirdiği iddia ediliyor.

Benzer eğilimler eski Sovyet cumhuriyetlerinde de gözleniyor. Rus silahlarının 2019-2023 yılları arasındaki toplam ithalatının yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu Kazakistan, satın alımlarını çeşitlendirmek için yeni silah tedarikçileri arıyor. Bazı Rus yorumcular, özellikle Kazakistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın almama kararına atıfta bulunarak askeri-teknik işbirliğinin devamı konusunda umutlu olmaya devam ederken, Rus medyası Kazak liderleri sürekli olarak Ukrayna'yı gizlice desteklemekle ve Rusya'dan uzaklaşmak için uluslararası destek aramakla suçluyor.

Rusya'daki uzmanlar bu endişe verici eğilimlerin farkında. Kaybedilen müşterilerin geri kazanılmasında yaşanacak zorluklar da dahil olmak üzere uzun vadeli sonuçlar konusunda uyarıda bulunuyorlar. Ayrıca Rusya'nın Hindistan ve Çin'i, Rus tasarımı savaş uçakları ya da tankların yerel olarak üretilmesi için lisans verilmesi gibi teknoloji transferleri yoluyla müşteri olarak tutma girişimlerini de eleştiriyorlar. Bazı Rus yayınları Hindistan ve Çin'in Rusya'daki gelişmeleri Rusya'nın zararına kendi askeri sanayilerini geliştirmek için kullanacağını savunuyor. Rus hükümeti askeri fabrikalarda 160.000 işçi açığı olduğunu kabul ederken, Rusya'daki uzmanlar da silah satış gelirlerinin azalması nedeniyle Rusya'nın araştırma ve mühendislik yeteneklerinde yüzde 40'a varan bir kayıp olacağını tahmin ediyor.

Genel olarak Rusya, çok ihtiyaç duyulan topçu mermisi üretimi gibi bazı kritik konularda beklenenden daha iyi durumda ve diğer bazı üretim açıklarını kapatmanın yollarını buldu. Ancak NATO'nun Ukrayna'ya desteğini yoğunlaştırmasıyla birlikte Rusya'nın malzeme kaybını sonsuza kadar sürdürmesi mümkün olmayabilir. Bu yıpratma savaşında, bu konulardan biri nihayetinde Rusya'nın belini kıracak bir saman çöpü haline gelebilir.