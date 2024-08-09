Rus şirket açıkladı. 'Fiyatlar daha da artabilir'

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, ölçüm istasyonunun yer aldığı Suca kentinde Ukrayna ordusu ile yapılan çatışmalardan sonra doğal gaz piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BUNDAN KİM ÇIKAR SAĞLIYOR?"

Doğal gaz spot fiyatlarının 9 Ağustos tarihinde zirveye çıktığını belirten Kupriyanov, Suca’daki gelişmelerin, doğal gaz ve LNG fiyatlarında sert yükselişe yol açtığını ve henüz yaz mevsiminde olduklarını, bundan kimin çıkar sağladığını merak ettiğini söyledi.

Kupriyanov, Norveç’in doğal gaz tesislerinde planlanan bakım çalışmalarının da önemli bir unsur olduğunu belirterek, analistlere göre bu çalışmaların geçen yıl olduğu gibi gecikmeler yaşayabileceğini belirtti. Öte yandan analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde 7 Ağustos tarihinde Rusya ile Ukrayna ordusu arasında savaş başladı.

Ukrayna, 2022 yılının Mayıs ayında Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı kesti. Gaz sevkiyatı yalnızca Suca noktasından devam ediyor.