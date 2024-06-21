Rus şirkete ABD’de 20 Temmuz’dan sonra yasak

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yaptığı açıklamada, yeni yasağın firmanın hakkında yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın sonucu olduğunu belirtti.

Raimondo, Rusya'nın Amerikan vatandaşlarının kişisel bilgilerini toplamak ve bunları "silah olarak kullanmak" amacıyla Kaspersky gibi Rus şirketlerini kullanma kapasitesine ve niyetine sahip olduğunu vurguladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 20 Temmuz'dan itibaren Kaspersky'nin ABD'de yeni iş anlaşmaları yapamayacağı ve mevcut müşterilere ise 29 Eylül'e kadar antivirüs yazılımı sağlayabileceği belirtiliyor.