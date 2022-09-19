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Ruslara vize yaptırımı başladı. 4 AB üyesi ülke Rus turistleri geri çevirmeye başladı

AB ülkelerinden dördü Ruslara vize sınırlama uygulamasına başladı. Finlandiya ise Rus vatandaşlarına konsolosluktan vize isteyenlere randevu sayısını azalttı

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:58
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Rus turistlere 4 Avrupa Birliği ülkesi vize yaptırımı uygulamaya başladı

Ruslara vize yaptırımı başladı. 4 AB üyesi ülke Rus turistleri geri çevirmeye başladı
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Rusya'ya sınırı olan dört Avrupa Birliği ülkesi vize yaptırımına başladı. Dün akşamdan itibaren vize almak isteyen Rus turistler geri çevrilmeye başladı.

AB ülkelerine girişleri izin verilmeyen Rus turistlere, ülkeleri Ukrayna ile savaştayken seyahat etmemelerinin gerektiği bildirildi.

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya Rus turistlere yönelik yeni sınırlamaları uygulamaya başlarken, sınırlarını açık tutmaya karar veren Finlandiya, vize almak isteyen Rus vatandaşlarına konsoloslukta verdiği randevu sayısını azalttı.

Bu kısıtlamalar, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana AB'nin getirdiği yaptırımların son halkası oldu.Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiği suçlamasını reddedip, yaşanan savaşı "özel askeri harekât" olarak niteliyor.

AB, Rusya'dan AB ülkelerine yapılan tüm uçuşları yasaklamış, yalnızca demir ve kara yolu ağını açık bırakmış ve Rus vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım vizesi vermeyi bu ay kısıtlamıştı.

Rus turistlere bugün getirilen seyahat kısıtlaması tır şoförlerini, AB ülkelerinde kalıcı oturma izni olanları, ailelerini ziyaret edenleri ve AB'ye iltica etmek isteyen Rus muhalifleri kapsamıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, her gün Estonya sınırından geçen yaklaşık 4,000 Rus vatandaşının onda birine yakını sınırdan geçiş hakkını yitirdi.Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Rinkevics şöyle bir tweet attı: "Rus halkı, sınırdan geçmeye teşebbüs etmeyin, burada hoş karşılanmıyorsunuz - Ukrayna'ya karşı savaşı sonlandırmanız ve o güzel ülkeden gitmeniz gerekli"

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