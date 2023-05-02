Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 40 düştü

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde Ural petrolünün varil fiyatının, ortalama 51,05 dolar olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre geçen yılın aynı döneminde ortalama 84,68 dolardan işlem gören Ural petrolünün varil fiyatının, 1 yılda yaklaşık yüzde 39,7 düşmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Ural petrolünün nisanda ise varil başına 58,63 dolardan işlem gördüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.