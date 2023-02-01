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Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı

Rus Ural petrolünün fiyatının, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak varil başına ortalama 49,48 dolardan işlem gördüğü bildirildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:42
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Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı

Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak ayında Ural petrolünün varil fiyatının ortalama 49,48 dolar olduğu belirtildi.

Geçen yılın ocak ayında ortalama 85,64 dolardan işlem gören Ural petrolünün varil fiyatının 1 yılda yaklaşık yüzde 42 ucuzlaması dikkati çekti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün satışında uyguladıkları indirim oranının ocakta arttığını bildirmişti.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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