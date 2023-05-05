Rus ve Ukraynalı diplomatlar Ankara’da birbirine girdi. Kavgayı Mustafa Şentop ayırdı

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Ansamble'sinin 30.yıldönümü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Rus ve Ukraynalı bürokratların yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Rus bürokrat Olga Timofeeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti, Rusya aleyhine sloganlar atarak aşırı milliyetçi örgüt Sağ Sektör flamasını açtı.

Kriz büyüyecekken devreye Mustafa Şentop girdi ve iki tarafı da yatıştırdı. Şentop, toplantıya ara vererek Ukraynalı ekibin dışarıya alınmasını istedi. Şentop, toplantının huzurunu ve düzenini bozdurmamak için bu kararı aldığını söyledi.

''BU TOPLANTININ HUZURUNU KİMSEYE BOZDURMAM''

Yaşanan olaylardan sonra Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü, fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok. Ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar o zaman parlamenter toplantı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür. Söz vermedim ben bu nasıl bir şey? Söz vermeden konuşmak isteyen dışarıya çıksın dışarıda konuşsun" ifadelerini kullandı.



Şentop'un müdahalesiyle gerginlik sona ererken, toplantı devam etti. (DHA)