Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Rus yüzücü Boğaz'da sır oldu! Tüm ekipler seferber oldu didik didik aranıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

Dünyanın en prestijli açık su yüzme yarışlarından biri olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 24 Ağustos Cumartesi günü Kanlıca’dan Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na, 6.5 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

08796d21-8fd4-4dce-aafe-75612ee9f21e-w.jpeg

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 37. kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, denizde kayboldu. Rus yüzücüyü bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kuruçeşme'de toplanan yarışmacılar Şehir Hatları Vapuru'yla Kanlıca'ya ulaştılar. Buradan denize atlayan yarışmacılar Kuruçeşme’ye doğru kulaç attı. Yarışmacıların ayak bileklerine takılan bir cihaz, yüzdükleri süreyi kaydetti ve bu süreye dayanarak yarışmada sporcular sıralandı. Ancak yarış tamamlandığında 3 bin yarışmacıdan sadece Rus yüzücü Svechnikov’un denizden çıkmadığı fark edildi. Bunun üzerine polise bilgi verildi.

Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı. Yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz’da arama çalışmalarının sürüyor.

