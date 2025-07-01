Ruslar Akkuyu'yu satılığa çıkardı! Dev projeye ortak aranıyor...

Rusya’nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye’de inşa ettiği 25 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki yüzde 49’luk hissesini satmak üzere Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelere başladı.

"YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR"

Bloomberg’e konuşan Rosatom iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, İstanbul’daki Nükleer Santraller Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, “İlk ünitenin elektrik üretmeye başlamasına yaklaştıkça yatırımcı ilgisi artıyor” dedi.

Proje, ABD’nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamasının ardından finansman sorunları ve gecikmeler ile karşı karşıya kalmış, Türkiye ve Rusya inşaatın finansmanı için doğal gaz takası da dahil alternatif yollar aramıştı.

Daha önce yüzde 49’luk payın Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyuma satılması planlanmış, ancak bu şirketler 2018’de ortaklıktan çekilmişti.